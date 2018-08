Fabio Jakobsen klopt topsprinters in BinckBank Tour

• Fabio Jakobsen (hier actief in de Scheldeprijs) won in Bolsward de massasprint. (Foto: TV-beeld: Nico van Ganzewinkel)

BOLSWARD • Fabio Jakobsen heeft de eerste etappe van de BinckBank Tour gewonnen.

De 21-jarige neoprof uit Heukelum klopte in Bolsward in de sprint onder meer Marcel Kittel en Caleb Ewan die tweede en derde werden, terwijl favoriet Dylan Groenewegen genoegen moest nemen met de zesde plaats.

Regen

De eerste etappe van de BinckBank Tour – voorheen bekend als de Eneco Tour – over 177 kilometer van Heerenveen naar Bolsward werd geteisterd door de regen. Een kopgroep van zes renners werd – zo'n dertien kilometer voor de meet - ingelopen door het peloton. Ook nieuwe vluchtpogingen stierven in schoonheid, zodat het peloton zich opmaakte voor een massasprint.

In de laatste kilometer vond nog een valpartij plaats, maar Jakobsen bleef overeind. In een ijzersterke sprint van kopaf was de sprinter van Quick Step de sprintelite de baas. Met zijn overwinning pakte Jakobsen meteen de leiding in het algemeen klassement.

Windje mee

"Het was windje mee in de sprint. Je moet dan aangaan en maar hopen dat er niemand sneller is", zei Jakobsen – nog altijd lid van Jan van Arckel - voor de microfoon van Wielerrevue.

Het was voor de inwoner van Heukelum zijn vierde overwinning van dit jaar. Eerder won hij Nokere Koerse, de Scheldeprijs en een etappe in de Ronde van de Fjorden.

De BinckBank Tour is de enige meerdaagse World Tour-wedstrijd die – gedeeltelijk – op Nederlandse bodem wordt gereden. Morgen gaat de wedstrijd verder in Venray. Dan staat er een tijdrit op het programma.