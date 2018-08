Facelift voor alle tennisbanen van TV Meihoven in Ameide

AMEIDE • Tijdens het zomerreces worden alle tennisbanen van TV Meihoven in vernieuwd. Niet alleen de banen zelf, maar ook de afrastering en de ondergrond worden aangepakt.

Op de foto's is de aanleg van de nieuwe fundering en ondergrond te zien. Ook de gehele baanverlichting is vervangen door energiezuinige LED verlichting. Nadat vorig jaar reeds de baraccommodatie is vernieuwd, wordt met dit project de volledige renovatie van de tennisvereniging van Ameide-Tienhoven afgerond. Na de vakantie ligt er een geheel vernieuwde accomodatie.

'Klaar voor de toekomst', stelt de tennisvereniging in een persbericht. 'Het bijzondere aan deze projecten is dat alles uit eigen middelen wordt betaald, met nauwelijks subsidie. Zelfs de landelijke tennisbond KNLTB verbaast zich hierover. Waar andere clubs met tekorten en leningen kampen, floreert TV Meihoven. Dit is mogelijk door de jarenlange inzet van vrijwilligers, waardoor de externe kosten tot een minimum werden beperkt. Zo ontstond een reservering die voldoende is om alles uit eigen middelen te betalen.'