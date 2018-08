NeS/De Jongh Sport nieuwe hoofdsponsor van vv Schelluinen

SCHELLUINEN • NeS/De Jongh Sport uit Gorinchem is de nieuwe hoofdsponsor van voetbalvereniging Schelluinen.

Voorafgaand aan de eerste training, afgelopen zaterdag, werd de selectie verrast met nieuwe tassen en kleding van De Jongh Sport. De overeenkomst met betrekking tot de uitrusting van de A-selectie is voor een periode van drie jaar aangegaan.



'Al jaren doen we naar volle tevredenheid zaken met NeS,' meldt het bestuur van vv Schelluinen. 'We zijn dan ook in onze nopjes met de gesloten sponsorovereenkomst.'



Sporttas

Op de foto ontvangt eerste elftalspeler Jordy de Groot uit handen van Nes een nieuwe sporttas om hiermee op symbolische wijze de gesloten overeenkomst te bekrachtigen. Op de foto is te zien dat er ook meteen in kleding van NeS wordt getraind.



Naast sporttassen en trainingsoutfit zijn de spelers ook voorzien van nieuwe wedstrijdkleding (uit- en thuistenue), trainingspakken en presentatiekleding.