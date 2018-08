Simply Green haalt zesde plaats in Montfoort

MONTFOORT • Het Alblasserwaardse tractorpullingteam Simply Green haalde zaterdag de zesde plaats in de 4,5 Ton SuperSport Top in Montfoort.

Daarmee verliest Simply Green één punt verliest op de nummer twee in de tussenstand. Het team staat nu nog 15.5 punt voor op de nummer twee, Erik Peeters, en daarmee zijn ze bijna zeker van een eerste plaats in de eindstand van de 4,5 ton SuperSport TOP.

Aanhaken op de volgende (thuis)wedstrijd zaterdag 18 augustus in Hoogblokland is al genoeg om Nederlands kampioen in deze competitie te worden. Marien den Besten was afgelopen weekend chauffeur op de Simply Green. Er waren twaalf deelnemers. Vier tractoren reden een finale, waarbij Red Impact met 102,59 als eerste eindigde.