Dames Jan van Arckel domineren in Noordeloos

NOORDELOOS • Het podium was maandag bij de Ronde van Noordeloos te klein voor de Ladies van Jan van Arckel.

Met z'n vieren piepten Charlotte Kool, Danique Braam, Bente van Teeseling en Kylie Waterreus er tussenuit en werden niet meer teruggehaald door de achtervolgers.

Een van hen was Karin van Leeuwen uit Meerkerk. "Anderhalve maand geleden reed ik een toertocht in Noorwegen. Van Trondheim naar Oslo. Dit was mijn eerste wedstrijdje na veel duurwerk, ik heb lekker gereden en ben dus tevreden. Net als mijn ploeg. Vier dames op het podium, met Charlotte op de hoogste trede. Top."

Ambulance

Minder reden tot juichen was het een paar uur later. De wedstrijd van de Regiorecreanten A haalde het einde niet. Wijnand van den Berg smakte dertien ronden voor het einde tegen het asfalt. Met een ambulance werd de ongelukkige Schoonrewoerder naar het ziekenhuis vervoerd.

Uiteindelijk werd Dirk-Jan Verspuij tot winnaar uit geroepen. "Dit is geen winnen, jammer want we hadden net een gaatje geslagen. Maar terecht dat de wedstrijd vroegtijdig is gestopt, het is tenslotte maar een hobby", aldus de Hoogbloklander, die Raamsdonker Arie-Peter Brouwer en Giessenburger Sander Spoolder voorbleef.

Achterwiel

Bij de B-categorie zegevierde Sjaak van der Graaf. In de sprint was de renner uit Groot-Ammers veruit de snelste en liet hij Marco de Bruijn uit Rotterdam en Maarten Molenaar uit Tienhoven zijn achterwiel zien. Naast de dagzege, won Van der Graaf een minuut gratis winkelen bij de gulle sponsor Emte Korteland uit Hoornaar. Hij kon dus thuiskomen.