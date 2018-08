Eerste plaats voor tractorpullingteam Red Dream uit Streefkerk

STREEFKERK • Tractorpullingteam Red Dream uit Streefkerk behaald zaterdag een eerste plaats in de 4,5 Ton SuperSport Promo in Koudekerk aan den Rijn.

Red Dream ging daarbij zeven meter voorbij de nummer twee. Het Streefkerkse team heeft de tweede plaats overgenomen in de tussenstand van Black Magic en staat drie punten voor op de nummer drie. Aan de wedstrijd in Koudekerk aan de Rijn, waarbij Laurens van Vuuren chauffeur was, deden vier deelnemers mee. De volgende wedstrijd van Red Dream is op vrijdag 10 augustus.