Noordeloos wacht wielerspektakel

NOORDELOOS • Na het kuiltjeknikkeren en de jaarmarkt wordt de maandag in Noordeloos steevast ingeruimd voor het wielrennen. Wielerfans hebben die dag in hun agenda omcirkeld en vakanties worden, als het enigszins mogelijk is, afgestemd op de altijd spectaculaire wielerronde.

Dit jaar arriveert het wielerpeloton op maandag 6 augustus. Voor de vrouwen, met de Meerkerkse Karin van Leeuwen en natuurlijk Thirza Korevaar en Ingrit Verhoeff uit Groot-Ammers, klinkt het startschot om 14.00 uur. Vanaf 15.15 uur rijden de nieuwelingen hun plaatselijke rondjes van 800 en iets meer dan een meter.

Premiepot

Na een demonstratie van de jeugd van Jan van Arckel stappen de regiorecreanten op de fiets. En ook dit jaar weer in een B- en A-categorie. Door de goedgevulde premiepot rijden de regionale toppers zich altijd het snot voor hun ogen.

Dat geldt ook het hoofdprogramma met de Elite/Beloften, die om 19.30 uur starten. Met oud-winnaars aan de start. Mitchell Huenders (winnaar in 2015) en Dennis Smit (winst in 2011) hebben zich al ingeschreven. Daarnaast zijn ook vaste gasten als Lieve Anthonise, Koos Jeroen Kers, Antonie van Noppen en Jordi Talen van de partij.

Tsjechië

Een aantal regionale toppers geeft ook acte de présence, zoals Hoogbloklander Brian Kortlever, Hermen Bode uit Giessenburg en natuurlijk de ervaren Bart van den Berg uit Wijngaarden. Vorig jaar won Jarri Stravers uit Ammers. Jan van Arckel-coach Gerard den Hartog twijfelt of zijn renners deze editie ook weer van voren zitten.

"We rijden dit seizoen hartstikke goed en staan wekelijks op het podium. Maar we komen op de wedstrijddag terug uit Tsjechië. In principe rijden we wel, want het is goed geld verdienen bij Aco Wallaard in de achtertuin. Maar ik weet natuurlijk niet hoe Arno Klijnjan, Noah de Groot, Antonie van Noppen, Hermen Bode, Olivier van Pelt en Derek Heek uit de zware klimkoers komen. Misschien zijn ze wel helemaal versleten..."

Maar adel verplicht, want normaliter presteren de renners van Jan van Arckel altijd bovenmatig in het 100 rondjes tellende criterium. Jaren geleden was Meerkerker Nico Vuurens veelvraat in Noordeloos en ook de veel te vroeg overleden thuisrijder Arno Wallaard ontving in 2003 en 2005 de kussen van de Knikkerkoningin. Het absolute topjaar is alweer 19 jaar geleden, toen Vuurens won voor zijn dorpsgenoten Corne Castein, Marco Luijten en Arno van der Veen.

Theo Sprong