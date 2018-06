Finish Ronde van Groot-Ammers op Voorstraat

GROOT-AMMERS • Ondanks de werkzaamheden op en rond het Fortuynplein kan de wielerronde van Groot-Ammers zaterdag 16 juni doorgaan. Wel zijn start en finish voor deze gelegenheid verplaatst naar de Voorstraat.

Het doorgaan van de wielerronde is te danken aan de bereidwillige medewerking van de aannemer en de gemeente Molenwaard. Hierdoor kan er ook 'gewoon' op het vertrouwde rondje 'dijk op, dijk af' gekoerst worden. Met de finish op de Voorstraat zal de Kerkstraatstoep wel nog meer als scherprechter fungeren.

Dikkebandenrace

De Decathlon Dikkebandenrace wordt vrijdagavond 15 juni al verreden. De basisschooljeugd kan zich hiervoor aanmelden via hun school of tot 18:45 uur op de wedstrijddag zelf. Het eerste startschot klinkt om 19:00 uur.

Vrouwen

Op zaterdag bijten om 17:15 uur de vrouwen (gezamenlijke koers voor amateurs, junioren en nieuwelingen) het spits af. Dit betekent een thuiswedstrijd voor Ingrit Verhoeff, Thirza Verhoeff en Rosanne van Rees en bijna voor de Streefkerkse Iris Verschuren.

Sportklasse

De Sportklasse wordt om 20:15 uur weggeschoten. Kan RC Jan van Arckel net als vorig jaar de overwinning in eigen huis houden? Renners als Henrik Boele (Sliedrecht), William Westerlaken (Nieuw-Lekkerland) en Bart Streefkerk (Ameide) zullen er alles aan doen.

Regiorecreanten

De Regiorecreanten A en B vormen vanaf 20:15 uur het slotakkoord. Ze rijden gelijktijdig, maar worden apart geklasseerd. Kanshebbers noemen is lastig, maar Sander Spoolder, Dirk-Jan Verspuij, Arno Hartog, Xander Moerman en Aart van Beuzekom kunnen tot de smaakmakers gerekend worden. In eigen dorp zullen ook Rob Verheij, Jan Willem van Andel en Daan, Willem en Aart Burggraaf hun huid zo duur mogelijk willen verkopen.