Simply Green tweede, Red Dream vierde

STROE • De tractorpullers reden afgelopen weekend in Stroe. Simply Green (Brandwijk) werd tweede in de 4,5 ton SuperSport Topklasse en Red Dream (Streefkerk) vierde in de 4,5 ton SuperSport Promoklasse.

Erik Peeters won in Stroe en nam de leiding in het NK-klassement weer over van Simply Green. Laurens den Boer stuurde het groene gevaarte in de finale naar 102,34 meter, ruim vier meter achter Erik Peeters.

Uitslag: 1. Erik Peeters, 106,83 meter; 2. Simply Green, 102,34 meter; 3. Red Impact, 101,55 meter.

Klassement na 5 van de 13 wedstrijden: 1. Erik Peeters, 87 punten; 2. Simply Green, 86 punten; 3. Red Impact, 73 punten.

De eerstvolgende wedstrijd is zaterdag 16 juni in Made.

Kromme tussenplaat

Red Dream had in de finale problemen met de koppeling. Oorzaak was een kromme tussenplaat, waardoor een kabelboom wegsmolt en een zuiger ging lekken. Hierdoor bleef Laurens van Vuuren op 29,17 meter steken.

Uitslag: 1. Black Magic, 101,88 meter; 2. MeterVreter, 95,64 meter; 3. Wild Pirate 83,43 meter; 4. Red Dream, 29,17 meter.

Tussenstand: 1. MeterVreter, 91 punten; 2. Black Magic, 84 punten; 3. Red Dream. 78 punten.

De eerstvolgende wedstrijd is zaterdag 30 juni in Staphorst.