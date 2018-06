Triade eindigt als derde

NIEUWPOORT • Triade nam zaterdag revanche op Sporting Badhoevedorp. De Nieuwpoortse korfballers versloegen de runner-up met maar liefst 24-13.

Vooral in de tweede helft schoot Triade met scherp, nadat net voor rust een gaatje van twee doelpunten was geslagen. De ene aanval was nog mooier dan de andere.

Door de overwinning hebben de groenwitten de competitie afgesloten met een derde plaats.