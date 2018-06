Red Dream raakt buiten de baan

BAKEL • Het Streefkerkse tractorpullingteam Red Dream is zaterdag in Bakel vijfde geworden in de 4,5 ton SuperSport Promoklasse.

Laurens van Vuuren raakte met de tractor buiten de baan. Meter Vreter pakte in de finale de overwinning door Wild Pirate ver achter zich te laten.

Tussenstand na vier van de negen wedstrijden: 1. MeterVreter, 74 punten; 2. Red Dream en Black Magic, 64 punten; 4. Crazy 810, 57 punten.

De volgende wedstrijd is vrijdagavond 8 juni in Stroe.