Brons voor Bron-pupillen op NK-schooldammen

REGIO • Het pupillenteam van CBS De Bron uit Molenaarsgraaf is zaterdag derde geworden op het Nederlands Kampioenschap Schooldammen. Na een bloedstollende dag dammen moesten de dammers uit Molenaarsgraaf / Brandwijk de nummer 1 - De Krullevaar (Hoogeveen) en de nummer 2 - St. Michaelschool (Groningen) voor zich dulden.

Na de ochtendsessie stond De Bron op de tweede plaats en was alles nog mogelijk. In de één na laatste ronde moest De Bron tegen de De Krullevaar (Hoogeveen). Een stunt hing in de lucht toen De Bron op een 4-0 voorsprong leek te komen. Maar de echte vorm ontbrak en er werd uiteindelijk zelfs verloren met 3-5.

Welpenteam elfde

Ook het welpenteam van De Bron had zich na diverse voorronden eerder in het jaar weten te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap. Zij reisden af naar Bodegraven, waar zij de elfde plaats wisten te bemachtigen. Net als bij de pupillen werd het team van De Krullevaar (Hoogeveen) 1e, werd het team van de Graaf Jan van Nassauschool (Gouda) 2e en was er de 3e plaats voor De Cirkel (Amstelveen). Het team van De Bron kende een slechte start. De eerste twee wedstrijden werden verloren waardoor het team op de laatste plaats stond. De dammers bleven echter geloven in een stunt en herpakten zich.

Groen van Prinsterer

Ook de pupillen van de Groen van Prinsterschool uit Oud-Alblas damden in het Twentse Westerhaar het NK. Julia Vuurens, Daniël den Hertog, Luuk Moret en Daan van Werd eindigden als twaalfde.

In 2016 was er op het NK brons voor de dammers van de Groen van Prinsterer. Vorig jaar werden ze in de halve finale uitgeschakeld. Dit jaar wonnen ze de halve finale en reikten ze in de finale tot de twaalfde plaats. Dit mede dankzij de damlessen van Mari Dame. Voor de jongens uit het team was dit hun laatste NK. Zij gaan naar het voortgezet onderwijs. Julia Vuurens (groep 7) gaat nog een jaar door met schooldammen.