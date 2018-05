Rhönradturnster Salto: en nu op naar de Worldcup in Japan en het WK in New York

NIEUWPOORT • Turnvereniging Salto is al jaren toonaangevend in de Rhönradsport. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op World Games en wereldkampioenschappen ontbreken de turnsters niet. Zo ook afgelopen week in het Zwitserse Magglingen, waar Ilse van der Ham, Melissa Borsje en Kim Verveer de nationale driekleur verdedigden.

Coach Christa Bochanen spande de kroon. "Dit was mijn zesde WK en gelukkig redelijk in de buurt. Twee jaar geleden turnden we in Cincinnati..." Ilse van der Ham (19) uit Groot-Ammers knikt. "Deze keer waren familieleden aanwezig en dat is altijd leuk. In mijn eerste jaar als senior ging het hartstikke goed, helaas miste ik op een tiende punt de finale. Mijn kamergenote was net iets beter, ik gunde haar die finaleplek. Het was haar zevende WK. De voorgaande keren had ze telkens de finale gemist. Ik krijg nog volop kansen."

Twijfel

Dat geldt zeker voor junior en debutante Melissa Borsje (15) uit Langerak. "Maar ik twijfel, als ik doorga dan betekent dat gelijk voor twee jaar. We turnen altijd met een WK als einddoel. Alles begint weer opnieuw. Met nieuwe oefeningen en ook de bijpassende muziek moet opnieuw worden uitgekozen."

Christa Bochanen vult haar jongste pupil aan. "Tot het Nederlands kampioenschap op 9 juni in Naaldwijk onderhouden we de huidige oefeningen, om daarna aan de slag te gaan voor 2020. Tijdens het afgelopen WK hield ik soms mijn hart vast. De meiden zien andere turnsters en gaan experimenteren. Met het oog op de wedstrijden is dat niet handig."

Ook na het WK niet trouwens.. Melissa kijkt sip. "Twee dagen na onze terugkeer uit Zwitserland, waar ik een mooie zeventiende plek behaalde, raakte ik ernstig geblesseerd aan mijn enkel tijdens een voetbalwedstrijd met Groot-Ammers. Maar ik heb goede hoop er begin juni bij te zijn."

Op weg terug

Back in town is de 22-jarige Kim Verveer. De Groot-Ammerse tobde enige tijd met haar gezondheid, maar is op de weg terug.

"Ik heb op slechts één onderdeel geturnd en dat viel niet mee. In de voorbereiding gleed ik steeds weg en tijdens de wedstrijd had ik ook te weinig grip. Toch nam ik risico, waardoor ik viel. En dan ben je uitgeschakeld voor een hoge klassering. Jammer, op het NK ga ik het opnieuw proberen."

Ilse is er dan niet bij. "Door een gebroken vinger heb ik in februari een kwalificatiewedstrijd gemist en heb ik mij niet weten te plaatsen voor het NK. Mijn focus kan dus al op de Worldcup 2019 en het WK 2020. Ik ga echt 'out of the box'. Een Amsterdamse DJ produceert voor mij passende en unieke muziek bij mijn nieuwe oefening, waar ik op kan 'shinen'. Op naar Japan en New York."

