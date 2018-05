Stefan Verhoeff vijfde in districtskampioenschap

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Stefan Verhoeff (Groot-Ammers) is maandag in Hardinxveld vijfde geworden op het districtskampioenschap voor belofterenners. Noah de Groot (Ottoland) kwam als 25e over de meet.

Bij de eliterenners werd Kelvin van den Dool (Hoogblokland) 17e en Bart van den Berg (Wijngaarden) 19e. De zege ging naar Mathijs de Leng.