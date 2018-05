Streetrace in plaats van Vestingronde

NIEUWPOORT • De Nieuwpoortse Vestingronde maakt plaats voor een nieuw fenomeen: een streetrace. Spektakel gegarandeerd.

Geen wielerronde dus dit jaar. Jan Scherpenzeel van de Stichting Sportevenementen Nieuwpoort-Langerak licht toe: "Net als veel andere wielerronden kampten ook wij vorig jaar met een fors teruglopend aantal deelnemers en minder publieke belangstelling. Reden om iets anders te gaan doen. Of dit het einde van de Vestingronde betekent? Dat is te kort door de bocht. Als de rondweg Langerak-Zuid er komt, denken we aan een nieuw parcours. Een mooi rondje van anderhalf à twee kilometer. Wellicht komt de Vestingronde dan weer terug op de kalender."

Programma

Maar nu: een streetrace. Datum: woensdag 6 juni. Meeliftend op de populariteit van de wintercompetitie van RC Jan van Arckel. Er is startgelegenheid voor de lokale basisscholieren (17:00 uur), wielerjeugd 6-8 jaar (17:25 uur), jeugd 9-10 jaar (17:50 uur), jeugd 11-12 jaar (18:20 uur), jeugd 13-14 jaar (18:55 uur), recreanten/dames (19:35 uur) en licentiehouders (20:30 uur).

Trap stadhuis

De streetrace voert de deelnemers deels over verharde weg en deels over de vestingwallen. "We maken gebruik van standaardhindernissen, zoals onder meer de trap van het stadhuis. Maar we zullen ook kunstmatige hindernissen aanleggen. Denk hierbij aan een zandbak en een slalom", vertelt Scherpenzeel. Start en finish van de streetrace zijn op de Hoogstraat.

Scherpenzeel: "Het wordt voor MTB'ers een mooie uitdaging. Uiteraard gaan we evalueren en vervolgens onze plannen voor volgend jaar bepalen."

Inschrijven via: www.janvanarckel.nl (klik op de button van de streetrace). Op de dag zelf kan worden ingeschreven in Het Arsenaal.