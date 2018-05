Reünie Vridos Volleybal

GIESSENBURG • De afdeling volleybal van omnisportvereniging Vridos bestaat 50 jaar. Reden om op zaterdag 30 juni een reünie te organiseren.

De wedstrijden werden aanvankelijk in Gorinchem gespeeld, maar vanaf 1984 in sportzaal Neerpolder. Dat is ook de locatie van de reünie voor leden en oud-leden. Vanaf 15:00 uur kan er worden gevolleybald. Om 18:00 uur volgt een Chinees buffet met aansluitend een gezellige avond. Aanmelden voor de reünie kan tot 23 juni via: www.vridos.nl (klik op de link van de volleybalreünie). Voor het buffet inclusief twee drankjes wordt een bijdrage van 15 euro gevraagd.

Anekdotes, oude foto's, etc. zijn welkom via e-mail: reunievolleybal@vridos.nl.