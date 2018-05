Eerste wielerzege Jost van de Steek

GOUDA • Jost van de Streek boekte zaterdag zijn eerste wielerzege.

In Gouda (NK-kwalificatiewedstrijd) had de Ottolander in categorie 6 in de laatste ronde en enorme jump in petto, die voldoende bleek voor de winst. Dit mede door het afstopwerk van ploeggenote Anna van der Meiden (Heukelum), die zelf derde werd.