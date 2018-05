Pelle Sterk weer kampioen

NIEUWLAND • Pelle Sterk heeft zijn damtitel bij NDV geprolongeerd. Hij bleef zelfs ongeslagen en moest slechts Bert Kooij éénmaal remise toestaan.

Er waren in de NDV-competitie dit seizoen diverse verrassingen, waaronder de derde plaats van Arie Haag. Aart de Gans was voor velen een geduchte tegenstander, maar kon dat in het eindspel niet altijd verzilveren.