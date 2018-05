Bas Ottevanger na val twaalfde in Dorpenomloop Drenthe

GROOT-AMMERS • Bas Ottevanger in zondag twaalfde geworden in zijn favoriete klassieker, de Dorpenomloop door Denthe.

Er had echter meer ingezeten voor de renner uit Groot-Ammers, die 130 kilometer in de aanval reed in een kopgroep van zes. In de aanloop naar de laatste kasseienstrook kwam Ottevanger echter ten val. Het kostte hem een topnotering.

Bas Ottevanger kwam als twaalfde over de meet, zes seconden na winnaar en ploeggenoot Dion Beukeboom. Yoeri Havik werd tweede, Joey van Rhee derde.