Jens van den Dool tweede in internationale Couriers Race

HOPOGBLOKLAND/LEXMOND • Jens van den Dool is tweede geworden in de Carpathian Couriers Race, een zesdaagse etappekoers door Hongarije, Slowakije en Polen.

In de laatste etappe zat de Hoogbloklandse renner mee in de kopgroep. Bergop bleef Van den Dool samen met een Italiaan over, maar zeven renners wisten nog aan te sluiten. Hierbij Lexmonder Rens Tulner, die zich echter weer moest laten terugzakken om klassementsleider Sjoerd Bax bij te staan.

De Pool Maciejuk greep uiteindelijk de eindzege, met Jens van den Dool op slechts acht seconden achterstand. Sjoerd Bax werd vierde en Rens Tulner negende. Met Delta Cycling wonnen ze het ploegenklassement.