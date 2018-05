Organisatie AWM zal uitslag 2009 niet herzien

MEERKERK • De organisatie van de Arno Wallaard Memorial zal de uitslag van 2009 niet herzien, zoals her en der is gesuggereerd.

In zijn boek 'Het Beest' zegt Lieuwe Westra de zege in 2009 voor 1000 euro te hebben gekocht van de Duitser Eric Baumann. 'Het aanpassen van uitslagen ligt niet binnen onze verantwoordelijkheden. Dit kan enkel door overkoepelende organen worden uitgevoerd en niet door wedstrijdorganisaties', laat de AWM-organisatie in een verklaring weten.

Evaluatie

De bekentenis van Lieuwe Westra zal wel worden meegenomen in de jaarlijkse evaluatie. 'Om ervan te leren en om de wedstrijd beter te maken. We kijken nu al uit naar de komende wedstrijden in de Holland Cup en naar de Arno Wallaard Memorial 2019. Met het volste vertrouwen dat het een spannende, eerlijke, prachtige polderkoers wordt. Door hard werk en een kritische blik komen we met vernieuwende manieren om de koers voor deelnemers, publiek en sponsors leuk te maken, en dragen we iets bijzonders bij aan de wielersport'.