Lieuwe Westra kocht zege in Arno Wallaard Memorial in 2009 voor 1000 euro van Duitser Eric Baumann

MERKERK • Lieuwe Westra kocht in 2009 de overwinning in de Alblasserwaardse wielerklassieker Arno Wallaard Memorial van de Duitser Eric Baumann. Dat heeft hij verklaard in een interview met De Volkskrant.

Gisteren verscheen de biografie van Lieuwe Westra.

Westra vertelt in zijn biografie ook over het kopen en verkopen van koersen. Het gebeurt nog altijd, beweert hij in De Volkskrant. 'Ja, ook op het hoogste niveau, met al die camera's rond een kopgroep. Je rijdt kop over kop. In het voorbijgaan roep je een bedrag. Zo moeilijk is dat niet.'

Zelf kocht hij in 2009 een koers. Het was misschien wel het belangrijkste advies uit zijn carrière dat collega Aart Vierhouten hem gaf: 'Zorg dat er een overwinning achter je naam staat, Lieuwe, desnoods betaal je ervoor, want je verdient het altijd terug bij je contractonderhandelingen'. Tijdens de Arno Wallaard Memorial was het zover. Westra: 'Ik was weg met een Duitser sprinter, Eric Baumann. Ik zou sowieso verliezen en waagde het er op. 'Duizend?', riep ik. Hij knikte. Na de koers heb ik dat geld gepind. Zo simpel was dat dus.'