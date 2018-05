Triade heeft geen moeite met hekkensluiter

HILLEGOM • Triade had in Hillegom geen moeite met hekkensluiter SDO. De Nieuwpoortse korfballers wonnen met 23-13.

ij winst op het Rotterdamse Thor, op zaterdag 12 mei, speelt Triade zich in de derde klasse definitief veilig.

In Hillegom kende Triade een pikstart: 7-0. Bij rust stond het 14-5. In de tweede helft speelden de groenwitten, als een hecht collectief, de wedstrijd geduldig uit. Het team zat in een flow en wist over alle schijven te scoren.