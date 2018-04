SVO handhaaft zich knap

ROTTERDAM • In de laatste ronde van de landelijke competitie vocht SVO (in wedstrijden startend als startgemeenschap genaamd SG-HGA) voor continuïteit. Met een goede laatste wedstrijd is dit behaald en komen ze volgend seizoen weer uit in de landelijke D2 klasse. Met een nette derde plaats hebben zij een keurig seizoen gedraaid, nadat ze vorig seizoen gepromoveerd waren.

De 50m vrij bracht een goed resultaat voor Chris Elich, een mooie derde plek in 38.37sec. Zijn zusje Ida wist op haar beurt de medaillespiegel te vergroten voor SVO. De 100m wissel won zij in 1.49.38 en op de 25m schoolslag werd zij nipt tweede met 24.48sec. Hedwig den Hartog tikte op deze 50m vlinderslag als derde aan in 57.72sec.

De 100m vrij was voor Sylvie de Jong een sterk nummer, ze kwam net tekort voor het zilver, maar met de bronzen plak veroverde zij alsnog een mooi resultaat. Op de schoolslag was het stuivertje wisselen, hier pakte zij het zilver.

De 100m wisselslag en 25m schoolslag gingen voor Hans Knikker naar behoren. Hij mocht twee bronzen plakken mee naar huis nemen.

Op de 50m vlinderslag was het Bart Tuinenburg die het brons wist te pakken in 49.51sec. De laatste individuele winnaar was Amelie Wolff, met een race aftikkend in 1.22.03 won zij het zilver op de 100m rugslag. Ook op de wisselslag haalde zij een mooie tweede plek.

Estafettes

Ook alle estafettes stonden deze dag op het podium, De grote mix nummers 8x50m vrij werd SG-HGA tweede en derde. De 4x50m wissel leverde het zilver op, op de 4x50m vrij meiden werd het goud en brons binnen gesleept. Tot slot nog een 4x50m vrij bij de jongens, welke het zilver op wisten te halen.

De volgende wedstrijd voor SVO vindt plaats op 12 mei in Alblasserdam. Voor meer informatie: www.svoctopus.nl of komt langs tijdens een training op woensdag vanaf 18:30 in zwembad de Dompelaar te Groot-Ammers.