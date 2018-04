Christiaan van Rees wint in 'eigen huis'

ARKEL • Het eigen Arno Wallaard Jeugdtoernooi heeft de Jan van Arckel-jeugdrenners op Koningsdag één overwinning opgeleverd. In categorie 6 sprintte Christiaan van Rees naar de zege.

De renner uit Groot-Ammers probeerde eerder in de koers al te ontsnappen, maar werd teruggehaald. Anna v.d. Meiden (Heukelum) werd vijfde en Jost van de Streek (Ottoland) twaalfde.

In categorie 4 kreeg Mees Bassa (Noordeloos) last van en oude kwaal: faalangst. Het resulteerde in pap in de benen en een zestiende plek. Tim Verwolf (Langerak) eindigde als veertiende. Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) klasseerde zich als 22e in categorie 5.

Categorie 7 werd gedomineerd door een kopgroep van zeven renners. Nick Klijn (Leerdam) en Jorik van Maaren (Gorinchem) zaten in de achtervolgende groep, waaruit Nick drie ronden voor het einde moest lossen. Jorik werd twaalfde, Nick 17e.