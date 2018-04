VC WIK in het hol van de leeuw naar eerste divisie

DORDRECHT/GROOT-AMMERS • VC WIK haalde zaterdagavond in Dordrecht een huzarenstukje uit. De Groot-Ammerse volleyballers keerden na een jaar afwezigheid terug in de eerste divisie.

Het vorig jaar verloren gegane terrein is dus alweer goedgemaakt. De mannen nemen het vaandel weer over van de vrouwen, die naar de tweede divisie degradeerden.

Goud waard

Thuisclub Next Volley opende de p/d-serie met een 2-0 overwinning op Hovoc. Hovoc versloeg op haar beurt VC WIK met 2-1: 25-21, 22-25 en 15-10. Die ene set zou later goud waard blijken te zijn voor WIK.

VC WIK kon zich in de slotwedstrijd onmogelijk verstoppen. Alleen een 2-0 overwinning op Next Volley Volley zou promotie opleveren. In het hol van de leeuw flikte VC WIK het. In de eerste set nog moeizaam (23-25), in de tweede set vol overtuiging (16-25).

