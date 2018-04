Simply Green start seizoen met zege

WEKEROM • Simply Green is het nieuwe nationale competitieseizoen op Koningsdag begonnen met een overwinning in Wekerom. Laurens den Boer kwam ruim drie meter verder dan concurrent The Mystery.

In de 4,5 ton SuperSport Topklasse plaatsten drie tractoren zich voor de finale. Hierin kwam Simply Green tot 100,24 meter, The Mystery tot 96,85 meter en Red Impact tot 89,96 meter.

De volgende wedstrijd is zaterdag 12 mei in Erichem.