Red Dream door technisch mankement niet verder dan vierde plaats

OUD-VOSSEMEER • In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen is het Streefkerkse tractorpullingteam Red Dream in Oud-Vossemeer vierde geworden in de 4,5 ton SuperSport Promo.

Vermoedelijk door problemen met de brandstofpomp kwam chauffeur Laurens van Vuuren met Red Dream nauwelijks van z'n plaats. In de finale, met drie tractoren, pakte MeterVreter de overwinning met een afstand van 99.05 meter.

De volgende competitiewedstrijd is zaterdag 5 mei in Oud Gastel.