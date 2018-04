Podiumplaats Jens Bassa en Timo de Zeeuw

REGIO • Jan van Arckel-nieuweling Jens Bassa (Noordeloos) is zondag derde geworden in het kasseiencriterium van Eijsden.

Ondanks blessureperikelen wist Jens al na één ronde met vijf andere renners te ontsnappen uit het peloton. De kopgroep bleef weg en Jens sprintte naar de derde plaats. Rosanne van Rees (Groot-Ammers) handhaafde zich knap in de tweede groep en werd veertiende.

Timo de Zeeuw raakte zondag alleen weg in het Belgische Retie Schoonbroek. De renner uit Molenaarsgraaf pakte een maximale voorsprong van anderhalve minuut. In de laatste ronde voegde Xander van Straten zich bij Timo, die zijn inspanning moest bekopen en in de sprint tekortkwam. Een mooie tweede plaats was zijn deel. Noël Luijten (Meerkerk) deed in het peloton prima afstopwerk voor zijn ontsnapte ploeggenoot en klasseerde zich als zestiende.