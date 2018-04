Christiaan van Rees tweemaal tweede

REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Christiaan van Rees was afgelopen weekend goed voor twee tweede plaatsen.

Zaterdag werd in Leiden de derde NK-kwalificatiewedstrijd gereden. Daan Hartog (Giessenburg) werd zevende in categorie 4, Tim Verwolf (Langerak) zeventiende. Mees Bassa (Noordeloos) had de pech om lek te rijden. In categorie 6 klasseerde Christiaan van Rees (Groot-Ammers) zich als tweede. Jost van der Streek (Ottoland) werd in zijn eerste kwalificatiekoers achttiende.

Zondag reden de meisjes een NK-kwalificatiewedstrijd in Dordrecht. Merel Hartog (Giessenburg) sprintte in categorie 5 naar de negende plek.

De hitte in het Limburgse Eijsden werd Mees Bassa zondag teveel. Mees werd nog wel uitgeroepen tot 'renner van de dag'. Christiaan van Rees werd op de meet geklopt door een Belgische leeftijdsgenoot. Wel bleef hij leider in het klimmersklassement.