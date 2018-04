Schooldammers De Bron naar finale NK

HUISSEN/RIJEN • Zowel het pupillen- als het welpenteam van cbs De Bron uit Molenaarsgraaf heeft zich zaterdag weten te plaatsen voor de finale van het NK-schooldammen.

De pupillendammers van basisschool De Bron reisden vol zelfvertrouwen af naar Huissen, vlakbij Arnhem. Ze hadden immers wekenlang getraind en iedereen had er zin in. Maar ondanks het goede gevoel was de spanning om te snijden toen het team in de tweede ronde tegen de geduchte dammers uit Ochten moest aantreden. Maar de onzekerheid aan de zijlijn bleek onnodig, want er werd een overtuigende 6-2 overwinning geboekt.

Er volgden vele overwinningen waarbij diverse malen zelfs op alle borden werd gewonnen. En omdat de concurrentie punten bleef morsen stonden de dammers uit Molenaarsgraaf / Brandwijk halverwege de dag op de eerste plaats met een riante voorsprong op de nummer 2.

De spanning werd weer lichtelijk teruggebracht toen het viertal uit Dongen achter de borden verscheen. In het team zaten namelijk twee jeugdtalenten waarvan bekend was dat winnen lastig zou worden. De Bron koos voor een tactische opstelling waardoor een 4-4 eindstand op de borden verscheen.

Omdat de rest van de middag alle partijen vervolgens werden gewonnen eindigde De Bron als eerste, gevolgd door de het team uit Ochten en op de derde plaats eindigde het team uit Dongen. Het tweede team van De Bron kende een lastigere dag maar eindigde desondanks op een mooie zevende positie. Omdat die positie geen toegang geeft tot het NK is het tweede team uitgeschakeld.

Ook Welpenteam van De Bron naar NK

Het welpenteam van De Bron reisde af naar Rijen in het zuiden van Nederland voor de Halve Finale van Nederland. Na een zenuwslopende dag werd in de laatste ronde de felbegeerde ticket voor het NK binnen gesleept door tweede te worden.

De dag begon dramatisch voor De Bron door in de eerste vier ronden slechts 3 punten te verzamelen. Halverwege de dag stond het team op een achtste plaats en leek een podiumplaats onbereikbaar. De winst in de vijfde ronde op het team uit Wijk bij Duurstede bleek achteraf de ommekeer te betekenen. De dammers uit Molenaarsgraaf / Brandwijk bleven namelijk winnen en met het ingaan van de laatste ronde stonden ze zelfs op een derde plaats.

De laatste ronde was cruciaal omdat winst zou betekenen dat ze door zouden gaan naar het NK, maar gelijkspel of verlies zou betekenen dat ze naast het podium terecht zouden komen. In een zenuwslopende strijd tegen nota bene het team van De Zaaier uit Wijngaarden werd een krappe 5-3 overwinning geboekt, waardoor het welpenteam van De Bron zelfs de tweede plaats wist te bemachtigen.

Finale 26 mei

Zowel het pupillenteam als het welpenteam van De Bron is door deze knappe prestatie geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Schooldammen welke op 26 mei zal worden gespeeld. Het welpenteam zal dan afreizen naar Breukelen, de locatie voor de pupillen is nog onbekend.