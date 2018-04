Weer winst Christiaan van Rees, Jens Bassa over de kop

REGIO • De tweede NK-jeugdkwalificatiewedstrijd in Alphen a/d Rijn leverde Christiaan van Rees (Groot-Ammers) in categorie 6 de overwinning op. Zijn JvA-ploeggenote Anna van der Meiden (Heukelum) werd tweede en was het beste meisje.

Daan Hartog (Giessenburg) sprintte naar de tweede plek in categorie 4, Mees Bassa (Noordeloos) werd twaalfde, de debuterende Tim Verwolf (Langerak) zeventiende. Merel Hartog (Giessenburg) klasseerde zich als 23e in categorie 5.

In de Zuiderzeeronde werd junior Menno Vonk (Meerkerk) uit koers genomen. Ruben Blom (Tienhoven) eindigde als 51e in het criterium van Oud Gastel, waarin amateur Gert van der Grijn (Ameide) achttiende werd.

Duw

Jens Bassa (Noordeloos) trof het niet in de Omloop door het Land van Kleine Hein. In goede positie kreeg hij een duw van een andere renner en sloeg over de kop. Timo de Zeeuw (Molenaarsgraaf) werd keurig 35e.

De meidenkoers werd gekenmerkt door veel valpartijen. Ingrit Verhoeff (Groot-Ammers) werd zesde, haar dorpsgenote Thirza Korevaar negende.