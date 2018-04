Karateschool Bezemer bestaat veertig jaar

SLIEDRECHT/NIEUW-LEKKERLAND • Toen Gerrit Bezemer vijftig jaar geleden, in 1968, Wado karate ging beoefenen bij Sportschool Tromp, had hij nooit kunnen denken dat hij nu het veertigjarig jubileum van zijn Karateschool kan gaan vieren. In 1978 heeft Gerrit Bezemer zijn Karateschool opgericht in Nieuw-Lekkerland, maar is later ook les gaan geven in Hardinxveld en Streefkerk.

Gerrit is een oud-leerling van Budo leraar Teun Tromp, een van de pioniers van het karate in Nederland en heeft bij hem, naast het Karate-do, ook Judo en Aikido beoefent. Vele trainingsuren gingen eraan vooraf voordat Gerrit de stap zette om het diploma Karateleraar te behalen om zelf karate les te kunnen geven. Hij heeft over vijftig jaar vechtsport beoefenen en veertig jaar Karateschool Bezemer een fotoboek uitgebracht. Dit boek krijgen alle leden cadeau als aandenken aan dit jubileum.

Een boek maken over je eigen geschiedenis is niet de eenvoudigste opgave, veel is er de revue gepasseerd in die vijftig jaar. Gerrit moest het hebben van zijn eigen herinneringen en het merendeel is, zeker in de beginperiode, niet met de camera vastgelegd. Maar hij denkt dat hij een mooi beeld heeft geschetst van deze periode. In al die jaren hebben een groot aantal mensen, van jong tot oud, de weg naar zijn Karateschool gevonden en het Wado Karate-do beoefend. Zij kunnen, hoopt hij, terugkijken op een fijne periode. Gerrit Bezemer heeft daar in ieder geval veertig jaar zijn best voor gedaan.

Het boek wordt gepresenteerd en uitgereikt bij het jubileumfeest voor de leden en genodigden op zaterdag 21 april bij Café Boertie in Sliedrecht. Aanvang van het feest is om 16.00 uur.