Typhoon Jongens-C gaat voor trilogie

REGIO • Jongens-C van atletiekvereniging Typhoon gaat voor een trilogie: voor de derde keer naar de landelijke finale in hun leeftijdscategorie. Eerder werd onder de teamnamen DreamTeam 2016 en Canonballs 2017 de finale gehaald. Nu is het aan Canonballs 2018 om voor de derde keer acte préséance te geven op dit landelijk atletiekpodium.

Canonballs 2018 (met in het team Thom Kortenoever uit Giessenburg en Stan Buddingh' en Justin Sluijter uit Arkel) zette zaterdag een belangrijk stap bij hun poulewedstrijd in Dordrecht. Op de 100 meter horden na werden alle onderdelen overtuigend gewonnen. De voorsprong in punten op de nummer 2 betrof bijna 1000.

Sensationeel mochten de discusworp van Stan Buddingh' (39,27 meter) en de 100 meter sprint van Thom Kortenoever (12,5 sec) genoemd worden. Maar ook de andere prestaties mochten er zijn. Het estafetteteam bijvoorbeeld (Thom Kortenoever, Stan Buddingh', Lucca Hellings en Ruiz Lodder) kwam met een tijd van 48,73 al direct dichtbij het Typhoon-clubrecord.

De jacht is daarmee geopend. Op clubrecords, maar vooral op een finaleplaats.