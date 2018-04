Warmte speelt hardlopers parten in Ameide

AMEIDE • Cornelis Chatziioannou en Marjon de Kok hebben de vijftiende editie gewonnen van de SecureRun in Ameide, de derde wedstrijd in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit.

Het was ook met afstand de warmste wedstrijd tot nu toe in de serie van negen lopen in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 'Dat maakte het best zwaar', zo keek Marjon de Kok terug op de vijftien kilometer lange wedstrijdloop. 'Ik had gedacht dat ik makkelijk een 58 kon lopen vandaag, want tijdens het NK halve marathon kwam ik in 59.10 door, maar het lukte hier toch niet.'

De winnares stond er ook helemaal alleen voor in Ameide. Haar naaste belagers kwamen uiteindelijk bijna zeven minuten later over de finish. Marjon de Kok liep 59.14, Vivianne Steegstra 1.05.57, Nay Seddik 1.06.21.

Spannend

Bij de mannen was het juist spannend tot op de nieuwe finishstraat in Ameide. Cornelis Chatziioannou en Leendert van der Lugt streden vijftien kilometer om de winst van de dag en om de koppositie in het klassement van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit, die ze na de vorige twee wedstrijden deelden.

In de eerste helft van de race wisten de twee concurrenten alle andere snelle mannen, van wie Henkjan den Braven en Jonathan Zuiderwijk de hardnekkigste tegenstanders waren, af te schudden. Halverwege de laatste van de drie ronden voerde Chatziioannou het tempo op. 'Ik dacht dat hij de snellere sprinter van ons was. Daarom probeerde ik op kilometer acht al het verschil te maken. Ik wist dat we gelijk stonden in het klassement, dus ik wilde graag winnen vandaag.' Chatziioannou hield het net. Vier seconden had hij op de streep op Van der Lugt: 51.28 om 51.32. Den Braven werd derde in 53.40, Zuiderwijk vierde in 54.55.

Klassement

De strijd in het overall klassement belooft spannend te worden. Bij de vrouwen deed Vivianne Steegstra met haar tweede plek in Ameide goede zaken. Marjon de Kok laat zich regelmatig zien in het Loopcircuit, maar heeft niet per se klassementsambities. 'Ik kies de wedstrijden uit die het beste in mijn schema passen.'

De 10 kilometer werd zaterdag gewonnen door Michael van Baal en Marjo Eshuis. De snelste 5 kilometer-loper was Maarten van Zetten.

De nummer twee en drie overall waren op de kortste afstand twee nationale juniorenkampioenen op de 1500 meter: Sam Kraaijeveld en Roos Blokhuis.

Jelle Wisgerhof, Tula Hermus, Arjen Schippers, Lieke van de Hoef, Timo Ritchie en Novi Hermus wonnen de jeugdlopen van de SecureRun.

De Krakelingenloop in Heukelum is op 19 mei de volgende wedstrijd in het Grote Rivieren Loopcircuit.

Alle uitslagen, klassementen en informatie over de wedstrijden is te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.