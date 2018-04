Sander Spoolder te kloppen man bij regiorecreanten

LEXMOND • Kenners hadden het van tevoren al aangegeven. Let op, Sander Spoolder is dit jaar in de zomercompetitie de te kloppen man in de A-categorie van de regiorecreanten.

Die voorspelling maakte de Giessenburger volledig waar. Hij reed een beresterke wedstrijd. Trok zo nu en dan indrukwekkend van leer als er wat moois te verdienen was. En hield in de eindsprint het hele peloton met ogenschijnlijk gemak achter zich.

"Hoe ik dat doe? Gewoon heel, maar dan ook heel veel trainingsarbeid."

Nou, dat laatste was wel aan hem af te zien. Zijn Plieger Sport wielerbroek kan amper nog over zijn turbo dijen heen. Wat was die man sterk.

Overigens had hij geen concurrentie meer van de topfavoriet van 2017. Tonny Berends. Die rijdt weer in de Sportklasse en koerste in die categorie naar een sterke vijfde plaats.

Geen probleem

Zoals gebruikelijk gingen de A en B categorie in Lexmond weer praktisch gelijk van start. Nadat de B was gedubbeld, hadden die jongens nog maar twee rondjes te rijden. Toen er werd aangezet voor de eindsprint kwamen ze toch weer tussen de A-jongens. "Maar dat was uiteindelijk geen probleem", aldus winnaar Ronald Bervoets uit Sliedrecht. Maarten Molenaar (Tienhoven) en Koen Molenaar (Giessenburg) werden tweede en derde.

Spoolder moest wel nog even vol aan de bak om Xander Moerman (Vianen) van zich af te houden. De 47-jarige Moerman vindt het nog steeds allemaal heel gaaf om te doen. "En zolang ik er plezier in houd, ga ik gewoon door." Dirk Jan Verspuij uit Hoogblokland werd derde.

Ultieme poging

In de Sportklasse was Frans van Winden lange tijd de smaakmaker. Hij ging alleen op avontuur en een Terpstra-overwinning lag in het verschiet.

Maar, nee. Ook hier de ontknoping in de laatste ronde. Want ook hij moest toestaan dat twee ronden voor het einde Jeroen Martens hem inhaalde. Van Winden kon aanklampen, maar nog was de strijd niet beslist. Het peloton kwam op tien meter van de koplopers. Te laat zo leek het. Maar Frits van Lieshout waagde nog een ultieme poging. Hij kwam erbij en ging er meteen overheen. Een glorieuze overwinning was zijn beloning. Van Winden die over een sterk eindschot beschikt werd tweede en Martens mocht op de derde podiumplaats gaan staan.