VC WIK pakt twee belangrijke punten

GROOT-AMMERS • In de strijd om handhaving in de eerste divisie heeft de vrouwenhoofdmacht van VC WIK zaterdag twee belangrijke punten gepakt in de derby tegen Sliedrecht Sport 2.

De Groot-Ammerse volleybalsters overrompelden Sliedrecht Sport 2 in de eerste set (14-25), maar in de tweede set gebeurde het omgekeerde. Daarna mondde de derby uit in een ware thriller: 32-34 en 30-28. In de beslissende vijfde set sloeg Sliedrecht met 15-12 toe. "Maar met twee punten in de tas kunnen we wel leven na zo'n wedstrijd", aldus coach Remco Reitsma.

Zakelijk

De WIK-mannenploeg boekte een 'zakelijke' 0-4 zege op Novo en komt steeds dichter bij de PD. Uit de laatste elf wedstrijden werden maar liefst 44 punten behaald. "Een grootste metamorfose vanaf begin december", looft coach Michiel de Ruyter zijn ploeg. In Noordwijk werd het 22-25, 16-25, 20-25 en 26-28.