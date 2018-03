Jens Bassa achttiende in Huijbergen

REGIO • In een deelnemersveld van zo'n 80 renners is nieuweling Jens Bassa achttiende geworden in het door valpartijen gekenmerkte criterium van Huijbergen.

Bij de junioren werd Ruben Blom (Tienhoven) 52e en Menno Vonk (Meerkerk) 61e.

Zondag werd er door de nieuwelingen gekoerst in het Belgische Essen. Arno van Krimpen (Groot-Ammers) klasseerde zich keurig als vijfde, Noël Luijten (Meerkerk) werd 21e en Timo de Zeeuw (Molenaarsgraaf) 22e.