Jeanne Korevaar voorin in België

GROOT-AMMERS • Jeanne Korevaar heeft zich afgelopen week goed laten zien in België.

In De Panne-Koksijde, een World Tour-wedstrijd, behaalde de wielrenster uit Groot-Ammers de achtste plaats.

In de klassieker Gent-Wevelgem viel het peloton zondag in de laatste beklimming van de Kemmelberg uiteen. Jeanne Korevaar handhaafde zich opnieuw in de eerste groep, waarin ze samen met Anouska Koster haar werk deed voor kopgroep Marianne Vos. Jeanne kwam als 21e over de meet.