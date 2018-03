Kelvin van den Dool 20e in Huijbergen

REGIO • Kelvin van den Dool (Hoogblokland) is zondag twintigste geworden in Huijbergen. Zijn broer Jens kwam als 42e over de meet. De koers werd gewonnen door Folkert Oostra.

De Omloop van de Veenkoloniën was zaterdag een prooi voor Jasper Rasch, voor Jeff Vermeulen en Ramon van Bokhoven. Jarri Stravers (Groot-Ammers) klasseerde zich met drie seconden achterstand als 31e, zijn Jan van Arckel-ploeggenoot Arno Kleinjan werd 22e.