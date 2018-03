VC WIK na 4-0 zege op promotiekoers

GROOT-AMMERS/MEERKERK • Tweededivisionist VC WIK is hard op weg om zich te plaatsen voor de PD-wedstrijden. Na de 4-0 zege van zaterdag op NVC moet het wel heel raar lopen willen de Groot-Ammerse volleyballers de tweede plaats nog verspelen.

VC WIK had wat recht te zetten tegen NVC. In de eerste set was het met name de scheidsrechter die een hoofdrol voor zich opeiste. Hij nam de meest vreemde beslissingen. WIK had het geluk dat de foutenlast aan de kant van NVC hoog was: 25-22.

De tweede set ging van een leien dakje, maar aan het eind van de derde set kwam de thuisclub in de problemen. VC WIK miste drie setpoints, NVC eentje. Het was uiteindelijk een touchébal die na veel geharrewar dan toch aan WIK werd toegekend: 32-30 en een hectisch einde.

Via 25-21 pakte VC WIK ook het bonuspunt, waarmee een grote stap werd gezet richting PD (op zaterdag 28 april).

Afscheid Romy Brokking

Romy Brokking heeft niet met een overwinning afscheid kunnen nemen van de WIK-vrouwenhoofdmacht. De jonge libero gaat zich met Jeugd Oranje voorbereiden op het EK en stapt daarna over naar het Talent Team Papendal, dat in de eredivisie uitkomt.

Tegen Stravoc liet VC WIK belangrijke punten liggen (2-3). Tot tweemaal toe werd verzuimd een setpoint te verzilveren. En dat in een fase waarin elk punt telt voor de eerstedivisionist. "We zullen uit en ander vaatje moeten tappen om zicht te blijven houden op plaats 9, die recht geeft op lijfsbehoud", beseft coach Remco Reitma. De achterstand op nummer 9 Zaanstad bedraagt momenteel vijf punten.

Volley Meerkerk'95

Tweededivisionist Volley Meerkerk'95 kon de 'thuisstunt' (twee sets gepakt) uit bij koploper VC Velden niet herhalen. De door blessures geplaagde Meerkerkse selectie, voor de gelegenheid gecoacht door Cees Weeterings, kwam er niet aan te pas. Volley Meerkerk'95 was kansloos, hoewel er met name in de derde en vierde set hard werd gewerkt: 25-13, 25-9, 25-18 en 25-15.