Ontsnapping eist tol bij Jens Bassa

REGIO • In zijn eerste wedstrijd bij de junioren werd Ruben Blom (Tienhoven) zondag 21e in de Ronde van Woensdrecht, waar een korte maar pittige klim in het parcours was opgenomen.

Nieuweling Jens Bassa ontsnapte halverwege de wedstrijd. De renner uit Noordeloos werd teruggehaald en moest later de tol betalen, toen hij loste uit de kopgroep. Jens werd 22e, Arno van Krimpen (Groot-Ammers) 28e.

In het Belgische Damme draaide het voor de nieuwelingen uit op een massasprint. Noël Luijten (Meerkerk) kwam als 50e over de meet en Timo de Zeeuw (Molenaarsgraaf) als 52e.