Podiumplaats Dieke van Wilgen

Jubileum Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard

ALBLASSERDAM • In het weekend van 7 en 8 april viert Evangelische gemeente Jozua Alblasserwaard haar 25-jarig bestaan. Jozua is gehuisvest in een gebouw aan de Ampèrestraat 4 in Alblasserdam, waar iedereen op zaterdag 7 april van 14...