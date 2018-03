Tweede jeugdschaaktoernooi in Meerkerk

MEERKERK • Het tweede Meerkerkse jeugdschaaktoernooi wordt gehouden op zaterdag 7 april in De Linde.

De schakers zullen op speelsterkte in groepen worden ingedeeld. De aanvang is 14:00 uur, prijsuitreiking om 17:00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 4,00 euro.

Het toernooi staat open voor jeugdschakers die in 2004 of later zijn geboren. Aanmelden kan via WhatsApp (06-12203126) of e-mail: herbert.eppinga@inter.nl.net (o.v.v. naam, rating/stap en leeftijd).