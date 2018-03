Eerste profzege Fabio Jakobsen

HEUKELUM - In zijn debuutjaar bij Quick Step heeft Fabio Jakobsen zijn eerste profzege te pakken. De jonge wielrenner (21) uit Heukelum won woensdagmiddag de Vlaamse koers Nokere Koerse.

Jakobsen was in de sprint met afstand de beste van een uitgedund peloton. De Belg Amaury Capiot kwam als tweede over de meet, de Fransman Hugo Hofstetter werd derde.

Fabio Jakobsen -in 2017 en 2016 nationaal kampioen bij de beloften en vorig seizoen verkozen tot Talent van het Jaar- volgt als winnaar Nacer Bouhanni op. De laatste Nederlandse winnaar van Nokere Koerse was in 2007 Leon van Bon.