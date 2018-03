Triade eindigt als derde

NIEUWPOORT • Triade heeft in de zaalcompetitie aan de doelstelling voldaan. De Nieuwpoortse korfballers zijn in hun klasse als derde geëindigd.

In de laatste wedstrijd werd zaterdag in Zwijndrecht ruim gewonnen van Conventus (12-18).

Met jeugdspeler Marloes de Zeeuw in de basis kwam de zege geen moment in gevaar. In de slotminuut werd het laatste doelpunt met een schitterend afstandsschot gemaakt door de ingevallen A-junior Twan Verhaar.