VC WIK verliest set van hekkensluiter

GROOT-AMMERS • Na een rustperiode van een maand heeft de mannenhoofdmacht van VC WIK met 1-3 gewonnen van Zaanstad. De Groot-Ammerse volleyballers consolideerden hiermee hun tweede plaats in de 2e divisie C.

VC WIK kwam in de eerste en tweede set niet in de problemen (17-25, 18-25), maar gaf door onderling gekissebis en een rode kaart in de derde set het heft uit handen (25-19).

Grote gevolgen had dat niet, want de bezoekers rechtten meteen weer de rug: 17-25.