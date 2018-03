Merida Bassa Biking Team klaar voor nieuw seizoen

GIESSENBURG • In zalencentrum De Til in Giessenburg heeft het Merida Bassa Biking Team de ploeg gepresenteerd voor het nieuwe seizoen. Het publiek was in groten getale uitgelopen en de mountainbikers lieten meteen hun spiksplinternieuwe fietsen en kleding zien.

Teammanager Patrick Bassa toonde zich na afloop trots op wat er was neergezet. "Er zit veel voorbereiding in deze avond en dan is het mooi als het zo goed uitpakt."

De mountainbikers, die met name uit de Alblasserwaard en het Land van Heusden en Altena komen, konden een prachtig nieuw tenue tonen: zwart en groen met een kek rood streepje. Sponsor Merida leverde bovendien aan alle teamleden schitterende fietsen. Freek Wallaard praatte de avond aan elkaar en liet de coureurs in tweetallen naar voren komen, waar ze hun plannen voor het nieuwe seizoen konden ontvouwen.

Waardering

Van de nieuwelingen liet Mika Bouman uit Rijswijk weten al lekker bezig te zijn geweest dit jaar in de wintercompetitie van Jan van Arckel. "Het is leuk om de ouwe lullen eraf te rijden", knipoogde de jongeling.

Zijn leeftijdsgenoten zijn Kjell Roerbag uit Vuren en Frits Biesterbos uit Apeldoorn. Noa Stolk (Nieuwendijk) zal bij de meiden gaan proberen om ook in deze categorie Nederlands kampioen te worden.

Lieke van Wilgen uit Arkel is blij deel uit te maken van dit team. "Ik voel een enorme waardering dat ze me benaderd hebben", gaf ze aan. Ze zal samen met Larissa Hartog (De Lier) de strijd bij de junioren aan gaan.

Beuken

Ruben van der Stelt uit Nieuwendijk kreeg de lachers op zijn hand toen hem de vraag werd gesteld wat hij zou doen als hem een profcontract zou worden aangeboden. "Dat durf ik niet te zeggen, want mijn baas zit ook in de zaal." Samen met dorpsgenoot Sam Stolk rijdt hij dit jaar bij de junioren.

Lizzy Witlox en Maaike de Heij komen dan weer uit verdere oorden (Eindhoven en Wateren) en starten voor het team bij de elite/beloften vrouwen.

Bij de beloften zitten drie jongens uit de Alblasserwaard en eentje, Kyro Geurts, uit Ottersum. Wim de Bruin, woonachtig in Hardinxveld-Giessendam, leeft zich vooral uit op de lange afstanden. "Vijf uur beuken op die fiets, daar hou ik van", aldus de Nederlands kampioen marathon bij de amateurs. "Doseren gaat dan niet."

Jesse Bikker (Hoogblokland) mag zich de grootste fietsenfreak van het team noemen. "Het is m'n werk, m'n hobby en m'n sport." Hij geniet van het team. "De sfeer is goed en zonder hen had ik m'n podiumplaatsen niet behaald." Max van Hoorne (Noordeloos) is veelzijdig inzetbaar. "Ik wil er alles uithalen om prof te worden. Of dat nu op de mountainbike is, bij het veldrijden of in het wielrennen maakt mij niet uit."

Marco van Vlijmen