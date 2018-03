Jeanne Korevaar achtste in Ronde van Drenthe

REGIO • Jeanne Korevaar is achtste geworden in de door Alexsis Ryan gewonnen Ronde van Drenthe. De wielrenster uit Groot-Ammers maakte deel uit van een kopgroep van negentien.

Bij de mannen won de Pool Frantisek Sisr. Rens Tulner (Lexmond) werd op 7.22 72e, Kelvin van den Dool (Hoogblokland) 74e.

In de Dorpenomloop Rucphen klasseerde Jens van den Dool (Hoogblokland) zich zondag als 44e.

De Ronde van Zuid-Holland werd zaterdag gewonnen door Marten Kooistra. Jarri Stravers (Groot-Ammers) werd 25e, Noah de Groot (Ottoland) 48e, Kelvin v.d. Dool 63e en Hermen Bode (Giessenburg) 86e.

Jeugd

De Jan van Arckel-nieuwelingen Jens Bassa (Noordeloos) en Noël Luijten (Meerkerk) koersten zondag in het Belgische Stekene. Jens bekroonde zijn debuut in deze categorie met een 21e plek, Noël werd 31e.

Mees Bassa (Noordeloos) klasseerde zich zondag als veertiende in St. Willebrord, waar en nationale jeugdwedstrijd werd verreden. Voor Christiaan van Rees was het raak in Hoogeveen. Hij sloot zijn eerste wegwedstrijd van het seizoen meteen winnend af.

De jeugd kwam zaterdag in actie in Spijkenisse. Mees Bassa eindigde als zesde in categorie 4.