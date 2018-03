Wessel van Dam en Colin Schrijver gewestelijk kampioen allround

EINDHOVEN/BREDA/REGIO • Wessel van Dam uit Ottoland (C-junioren) en Colin Schrijver uit Hoornaar (B-junioren) zijn gewestelijk kampioen allround Noord-Brabant/Limburg/Zeeland geworden.

Vanwege de late planning op de wedstrijdkalender was de bezetting in enkele categorieën niet optimaal. Zaterdag in Breda waren de omstandigheden beroerd. Wessel van Dam werd tweede op de 500 meter, maar won de 1500 meter; ruim voldoende voor het kampioenschap.

Colin Schrijver won beide afstanden en verraste zondag in Breda, waar de afsluitende drie kilometer op het programma stond. Onder veel betere omstandigheden won hij, dankzij een vlakke race én een pr, ook de slotafstand.

Lotte Bakker uit Goudriaan eindigde als derde bij de C-junioren dames en de Giessenburgse Esther van der Meijden als tweede bij de A-junioren dames.

